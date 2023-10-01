İstanbul’da kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Valisi Davut Gül, bugün kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yağışların sabah saatlerinden itibaren başta Boğaz çevresi ve civarı olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor" bilgisini verdi. Öte yandan megakentte dün devam eden yağışlar su baskınlarına neden oldu. Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşan Contemporary İstanbul'un fuar alanını su bastı. Çatıdan akan sular nedeniyle bazı sanat eserleri zarar gördü. Maltepe Mezarlık Caddesi'nde de alt geçit göle döndü.