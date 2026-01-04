Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da lodos nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu
İstanbul'da lodos nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu

İstanbul'da iki gündür etkili olan şiddetli lodos nedeniyle sahil şeridinde dev dalgalar oluştu. Dalgaların zaman zaman yürüyüş yoluna ulaşması nedeniyle vatandaşlar sahilden uzaklaşmak zorunda kaldı.

İstanbul'da iki gündür devam eden lodos ve fırtına, sahil şeridinde dev dalgalara neden oldu. Dalgaların kıyıyı aşmasıyla birlikte bazı bölgelerde yaya geçişleri güçleşti.

DALGALAR METRELERCE YÜKSELDİ

Özellikle Yenikapı sahilinde etkisini artıran lodos nedeniyle dev dalgalar metrelerce yükselerek sahil bandını kapladı.

Dalgaların zaman zaman yürüyüş yoluna ulaşması nedeniyle vatandaşlar sahilden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Sahilde bulunan bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekerken dalgaların aniden yükselmesi sonucu ıslanmaktan kaçamadı.

