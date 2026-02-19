İstanbul’da lüks sitelere dadandılar: Şüpheliler kameraya böyle yakalandı!

2 KADINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmada her iki hırsızlığın da aynı şüpheliler tarafından yapıldığı belirlendi. Polis son olayda hırsızların sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini de tespit etti. Görüntülerde site sakini gibi davranan ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken 2 kadın hırsızın siteye girdikleri anlar görülüyor. Şüpheliler bir süre sonra çaldıklarını koydukları bavulla olay yerinden ayrıldıkları da görüntülerde yer alıyor.