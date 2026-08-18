İstanbul’da maç öncesi karaborsa operasyonu: Gişe görevlisi dahil 3 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Trendyol Süper Lig'de 14 Ağustos tarihinde Rams Park Stadyumu'nda oynanan Galatasaray A.Ş. - Çorum FK karşılaşması öncesinde karaborsa bilet satışını engellemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

KARABORSA BİLETİ 3 KATINA SATTILAR

Yürütülen incelemelerde; müsabakayı izlemek üzere bilet gişesine gelen 3 taraftara, asıl satış bedeli toplam 5 bin 715 TL olan biletlerin fahiş bir fiyatla 15 bin TL karşılığında satıldığı belirlendi. Haksız kazanç sağlayan şüpheliler H.D. ve B.K.'nin, bilet gişesinde görevli M.E. ile iş birliği içinde hareket ettiği tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyet takibi sonucu 17 Ağustos günü düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden gişe görevlisi M.E. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.D. ve B.K. Nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.