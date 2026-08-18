Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da maç öncesi karaborsa operasyonu: Gişe görevlisi dahil 3 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 18.08.2026 11:08

İstanbul'da maç öncesi karaborsa operasyonu: Gişe görevlisi dahil 3 şüpheli yakalandı

Galatasaray - Çorum FK maçı öncesi 5 bin 715 liralık biletleri taraftara 15 bin liraya satan gişe görevlisi ve 2 iş birlikçisi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
İstanbul’da maç öncesi karaborsa operasyonu: Gişe görevlisi dahil 3 şüpheli yakalandı
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Trendyol Süper Lig'de 14 Ağustos tarihinde Rams Park Stadyumu'nda oynanan Galatasaray A.Ş. - Çorum FK karşılaşması öncesinde karaborsa bilet satışını engellemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

KARABORSA BİLETİ 3 KATINA SATTILAR

Yürütülen incelemelerde; müsabakayı izlemek üzere bilet gişesine gelen 3 taraftara, asıl satış bedeli toplam 5 bin 715 TL olan biletlerin fahiş bir fiyatla 15 bin TL karşılığında satıldığı belirlendi. Haksız kazanç sağlayan şüpheliler H.D. ve B.K.'nin, bilet gişesinde görevli M.E. ile iş birliği içinde hareket ettiği tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyet takibi sonucu 17 Ağustos günü düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden gişe görevlisi M.E. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.D. ve B.K. Nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.

#İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da maç öncesi karaborsa operasyonu: Gişe görevlisi dahil 3 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA