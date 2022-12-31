İstanbul’da meydanlarda güvenlik üst seviyede! 10 binin üzerinde kamerayla izleniyor

Beyoğlu Taksim'de yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesine gelenler yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Beyoğlu'nda, yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar ile saat 14.00'da İstiklal Caddesi'ne çıkan yolların trafiğe kapatılacağı açıklanmıştı. Vatandaşlar ise alternatif yollara yönlendirildi. Taksim Meydanı ve Gezi Parkı da demir bariyerlerle kapatıldı. Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik noktaları oluşturuldu. Yılbaşında mega kentte 49 bin 33 güvenlik personelinin görev yapacağı, kentin ise 10 bini aşkın kamera ile izleneceği öğrenildi.

MOBİL KOMUTA MERKEZİ KURULDU

Polis, Gezi Parkı'na Mobil Komuta Merkezi TIR'ı kurdu. Güvenlik kameraları da gözden geçirilerek yılbaşı gecesine hazırlandı. Polis ekipleri Gezi Parkı içinde beklerken bazı noktalara da TOMA yerleştirildi.

DRONLU DENETİM

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında havadan denetim yaptı. Maslak Kışlası'ndan hareket eden jandarma helikopteri, Uskumruköy, Riva ve 16 farklı nokta üzerinde uçuş gerçekleştirerek havadan yılbaşı denetimlerini sürdürdü. Taksim başta olmak üzere birçok noktada 6 adet canlı yayın yapabilen polis dronları da canlı olarak takip ediliyor.

PLAKA TESPİT EDİLİP CEZA KESİLDİ

Denetimlerde kural ihlali yapan sürücülerin plakaları helikopter kamerasıyla tespit edilip karadaki ekiplere bildirildi. Trafikte ihlal yapan sürücüler karadaki ekipler tarafından durdurularak ceza kesildi. Vatandaşların güvenliği için helikopterli denetimin gün boyu sürdüreceği kaydedildi.

GÜVENLİK PERSONELİ 24 SAAT GÖREV YAPACAK

İstanbul Valiliği, kentte vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek için yılbaşında, güvenlik personelinin 24 saat görev yapacağını duyurdu.

EMİNÖNÜ'NDE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU

Yeni yıla girmeye saatler kala alışverişi son ana bırakan vatandaşlar Eminönü'nde büyük yoğunluk oluşturdu. Özellikle kuruyemiş tezgâhlarının önünden yoğunluk oluşurken yürümekte bile zorlananlar oldu. Yılbaşı alışverişi denilince akla ilk gelen Eminönü'nde alışverişi son ana bırakanlar büyük yoğunluk oluşturdu. Yılbaşı gecesini evde geçirmek isteyenlerin tercihi ise lokum, kuruyemiş ve sucuk gibi ürünlerden yana oldu.