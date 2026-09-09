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Giriş Tarihi: 9.09.2026 18:40

İstanbul’da motosiklet denetimi: 3 bin 897 motosiklet kontrol edildi

İstanbul’da trafik ekiplerinin motosikletlere yönelik denetimlerinde 3 bin 897 motosiklet sorgulandı. Kurallara uymadığı belirlenen sürücülere çeşitli maddelerden toplam 1 milyon 154 bin 155 lira trafik idari para cezası uygulandı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da motosiklet denetimi: 3 bin 897 motosiklet kontrol edildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. 9 Eylül 2026 tarihinde yapılan uygulamalarda toplam 3 bin 897 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde, trafik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen araç ve sürücüler hakkında işlem yapıldı.

Ekipler tarafından çeşitli ihlaller kapsamında sürücülere toplam 1 milyon 154 bin 155 lira trafik idari para cezası kesildi. İstanbul genelinde motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının ve kural ihlallerinin önlenmesine yönelik denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL

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İstanbul’da motosiklet denetimi: 3 bin 897 motosiklet kontrol edildi
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