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Giriş Tarihi: 24.06.2026 12:00

İstanbul’da narkotik operasyonu: 250 kilogramdan fazla metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Beşiktaş’ta düzenledikleri operasyonda piyasa değeri milyonlarca lira olan yaklaşık 250 kilogram uyuşturucu ham madde ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
İstanbul’da narkotik operasyonu: 250 kilogramdan fazla metamfetamin ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şehir genelinde zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takipler neticesinde, Beşiktaş'ta belirlenen adres ve araca 23 Haziran günü operasyon düzenlendi.

Narkotik polisi belirlenen adres ve aracı didik didik aradı. Yapılan aramalarda 234 kilo 220 gram sıvı halde metamfetamin, 17 kilo 20 gram kristal halde metamfetamin, 6 kilo 100 gram uyuşturucu çoğaltımında ve imalatında kullanılan kimyasal tolüen maddesi ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon kapsamında uyuşturucu maddelerle bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin buradaki sorguları tamamlandı.

Hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu kapsamında yasal işlem yapılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#İSTANBUL #BEŞİKTAŞ

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İstanbul’da narkotik operasyonu: 250 kilogramdan fazla metamfetamin ele geçirildi
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