İstanbul’da Niğde rüzgarı: Tanıtım günlerinde kültür şöleni başladı!

BAŞKAN ÖZDEMİR: "EN BÜYÜK EKSİK TANITIMDI"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir şehrin en önemli eksikliklerinden birinin tanıtım olduğunu belirterek, İstanbul'da ilk kez düzenlenen organizasyonun bu açıdan büyük önem taşıdığını söyledi.

Niğde'nin tarih, doğa ve turizm değerleriyle öne çıktığını dile getiren Başkan Özdemir, "Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Niğde'miz, Aladağları'yla yükselen, bereketli topraklarıyla zenginleşen Anadolu'nun en kıymetli şehirlerinden biridir. Bu tanıtım günleri Niğde adına çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı. Niğde Dernekler Federasyonu Başkanı Ömer Yavuz da "Bugün Niğde İstanbul'da tarih yazıyor. 4 gün boyunca burada Niğde rüzgarı esecek" ifadelerini kullandı.