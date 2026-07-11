İstanbul’da Niğde rüzgarı: Tanıtım günlerinde kültür şöleni başladı!

Niğde Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul'da ilk kez organize edilen etkinliğin açılış programına; Niğde Valisi Nedim Akmeşe, İstanbul Valisi Davut Gül, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Dernekler Federasyonu Başkanı Ömer Yavuz, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da programa telefon bağlantısıyla katılarak organizasyonun hayırlı olmasını diledi. İstiklal Marşı ile başlayan törende, organizasyona katkı sunan kişi ve kurumlara plaket takdim edildi.
"NİĞDE, TARİHİ VE ÜRETİM GÜCÜYLE YÜKSELİYOR"
Açılış konuşmasını yapan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde'nin Kapadokya'nın güney kapısı olduğunu belirterek şehrin turizm ve ekonomik potansiyeline vurgu yaptı. Vali Akmeşe, "Tiyana'nın ihtişamı, Gümüşler Manastırı'nın eşsiz kaya mirası, Selçuklu'nun zarafeti ve Osmanlı'nın vakıf medeniyeti aynı şehrin farklı sayfaları gibidir. Aladağlar ve Bolkar Dağları'nın uluslararası dağcılık rotaları, Çiftlik'in termal kaynakları ve coğrafi işaretli ürünlerimizle geleceğe güvenle yürüyoruz" diyerek tüm vatandaşları bu tanıtım etkinliğine davet etti.
BAŞKAN ÖZDEMİR: "EN BÜYÜK EKSİK TANITIMDI"
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir şehrin en önemli eksikliklerinden birinin tanıtım olduğunu belirterek, İstanbul'da ilk kez düzenlenen organizasyonun bu açıdan büyük önem taşıdığını söyledi.
Niğde'nin tarih, doğa ve turizm değerleriyle öne çıktığını dile getiren Başkan Özdemir, "Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Niğde'miz, Aladağları'yla yükselen, bereketli topraklarıyla zenginleşen Anadolu'nun en kıymetli şehirlerinden biridir. Bu tanıtım günleri Niğde adına çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı. Niğde Dernekler Federasyonu Başkanı Ömer Yavuz da "Bugün Niğde İstanbul'da tarih yazıyor. 4 gün boyunca burada Niğde rüzgarı esecek" ifadelerini kullandı.
ETKİNLİĞİN YILDIZI: "PATATESLİ DONDURMA"
Türkiye'de patates üretiminde ilk sırada yer alan Niğde, tanıtım günlerinde ezber bozan bir lezzetle sahne aldı. Niğdeli bir dondurmacı tarafından kentin meşhur mor patatesinden üretilen "Patatesli Dondurma", fuarın en çok ilgi gören ürünü oldu. Sıcak yaz günlerinde ziyaretçilerin yoğun beğenisini kazanan patatesli dondurmanın yanı sıra Niğde elmasından yapılan dondurma da tadanlardan tam not aldı ve ziyaretçileri serinletti.
GELENEKSEL ZANAATLAR CANLI PERFORMANSLARLA SERGİLENİYOR
Etkinlik alanında kurulan stantlarda Niğde'nin unutulmaya yüz tutmuş geleneksel zanaatları da yaşatılıyor. 60 yıldır baba mesleği olan keçeciliği sürdüren Mahmut Yügül, sektördeki eleman eksikliğine dikkat çekerken; 10 yıldır deri defter ve çanta imalatı yapan Ali Murtaza Kaya ve günde 2-3 yorgan dikerek mesleğini tanıtan yorgancı Ercan Tosunbaş gibi yerel sanatkarlar ürünlerini İstanbulluların beğenisine sunuyor.
Niğde'nin zengin kültürünü, el sanatlarını ve başta patatesli dondurma olmak üzere eşsiz gastronomisini keşfetmek isteyen tüm vatandaşlar, 12 Temmuz akşamına kadar Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki etkinlik alanını ziyaret edebilirler.