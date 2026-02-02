Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da okul çevrelerinde sıkı denetim yapıldı
İstanbul’da yarıyıl tatilinin bitmesinin ardından öğrenciler okullarına kavuşurken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde okul çevrelerinde sıkı denetim gerçekleştirildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde okul çevrelerinde yarıyıl tatilinden sonra öğrencilerin okullarına başlaması ile birlikte sıkı denetim gerçekleştirildi.

Polis ekiplerince Bağcılar, Bakırköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Pendik, Şişli ve Ümraniye'deki bazı okulların çevrelerinde denetim noktaları oluşturuldu. Mobil okul timleri ile çocuk, asayiş, narkotik, önleyici hizmetler ve trafik şubelerinden ekiplerin katıldığı denetimde, servis araçları, otomobiller ve motosikletler durdurularak sürücülerin evrakları kontrol edildi. Ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin kimliğini inceleyerek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Fatih'teki Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yapılan denetimde bazı araçları durdurup arama yapan ekipler, şüpheli şahıslara yönelik üst araması da gerçekleştirdi.

