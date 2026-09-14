İstanbul'da "Okul ve Çevrelerinde Güvenlik Uygulaması" yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla kentin farklı noktalarındaki okul önleri ve çevrelerinde denetimlerde bulunuldu. Uygulamada, okulların çevreleri ile park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları ile benzeri umuma açık yerlerde denetimler yapıldı. Ayrıca okulla ilişkisi bulunmayan şüphelilere yönelik kontroller ile okul servis araçlarının denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde araçlar durdurularak evrak ve kimlik kontrolü yapıldı. Şüpheli kişilere GBT sorgusu yapıldı ve şüpheli kişilerin üstü arandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim yılının ilk gününde okul önü ve çevresinde denetimler gerçekleştirdi. Esenyurt'ta dron destekli uygulamada veli ve öğrencilere yönelik anonslar yapıldı. Bağcılar Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi önündeki denetimde ekipler, şüphelendikleri araçları kontrol etti.Ekipler, şüpheli kişilerin üst aramasını yaptı ve GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Uygulama dronla da takip edildi.

JANDARMA OKUL SERVİSLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde jandarma ekipleri, Tayakadın İlk ve Ortaokulu çevresinde öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Servis araçlarının lastiklerinden camlarında bulunan tabelaların ölçülerine kadar birçok ayrıntı kontrol edilirken, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşabilmeleri için güvenli koridor oluşturuldu.