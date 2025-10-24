İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ? Şiddetli yağış ve fırtına uyarısı! Valilik açıklamasıyla İstanbul’da okullar tatil mi oldu?

İstanbul genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına öncesi gözler, öğrenciler ve veliler tarafından Valilik'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Havanın olumsuz seyretmesiyle birlikte ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapılırken, "Okullar tatil mi?" sorusu gündemin en çok merak edilen konularından biri haline geldi. İşte Valilik açıklaması...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakasında başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00'dan itibaren eğitim tatil edilmiştir.

Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır.

İSTANBUL İÇİN SARI ALARM: AKŞAM VE GECEYE DİKKAT!

İstanbul için en kritik zaman dilimi Cuma akşam ve gece saatleri (18:00 - 00:00) olarak belirlendi. Öğleden sonra başlayacak yağışlar, akşam saatlerinde il genelinde kuvvetli sağanak şeklinde şiddetlenecek. AKOM ve Valilik, vatandaşları ani sel, su baskını ve alt geçitlerde su birikintileri riskine karşı uyararak zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.