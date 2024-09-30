İstanbul’da önce sıcak, sonra yağmur ve soğuk etkili oldu

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava bazı yerlerde hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt ilçesinde bazı yolları su basarken, sürücüler zor anlar yaşadı. Piri Reis Mahallesi'nde ise Osman Nuri Bakırcı Ortaokulu'na giden öğrencilerin kullandığı köprü çamur içinde kaldı. Sabah okula giden öğrenciler, köprüyü kullanırken zor anlar yaşadı. Öğrencilerin köprünün korkuluklarına tutunarak ilerlemeye çalıştığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gece saatlerinden sabahın erken saatlerine kadar etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı 28 derecelerden bir anda 16 derecelere kadar düşüş gösterdi. İstanbul'da yağışla birlikte serin hava etkili oldu. Yağışların ardından İstanbul'da hava sıcaklığının yağmur olmamasına rağmen hava sıcaklığının 16 ile Hafta sonu Cuma gününe kadar 24 derece arasında seyredeceği daha sonra sıcaklıkların 28 dereceye yükseleceği kaydedildi.