İstanbul’da Otokoç’a silahlı saldırı: Polis saldırganların peşinde

Koç Holding'in bünyesinde bulunan Maltepe Aydınevler Mahallesi'ndeki OTOKOÇ A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü önünde sabah saatlerinde silah sesleri yükseldi. Sesler üzerine dışarı çıkan çalışanlar binadaki bazı yerlerin hasar aldığını görmesi üzerine polise ihbarda bulundu





Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çevrede bulunan kamera görüntüleri inceleme altına alırken görgü şahitlerinin de bilgisine başvurdu. İlk belirlemelere göre saldırganlar olay yerine maskeli gelerek ateş açtı ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Elde edilen bilgiler ışığında polisin saldırganları yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

SALDIRININ SEBEBİ RAHMİ KOÇ'A SORUŞTURMA AÇTIRAN SÖZLERİ Mİ?



Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un 5 Haziran'da katıldığı İzmir'de hastane sarf ettiği sözler nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında soruşturma başlattı. Ayrıca sarf edilen sözlerin kayıt altına alınarak sosyal medya da paylaşılması Koç'a karşın büyük tepkilere yol açtı. Koç bu tepkilerin ardından sözleri için kamuoyunda özür diledi. Sabah saatlerinde gerçekleşen bu saldırının ise Koç'un sözleri sebebiyle olduğu değerlendirildi.

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