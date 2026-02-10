İstanbul’da Ramazan öncesi gıda denetimleri sürüyor

Ticaret Bakanlığı tarafından Ramazan ayı öncesi İstanbul genelinde 39 ilçede gıda denetimleri eşzamanlı olarak devam ediyor. Ramazan ayı öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için Bağcılar'da kasaplara yönelik gıda denetimi yapıldı. Ürünlerin son kullanma tarihi, saklama şartları, soğuk gıda zincirine ve hijyenik şartlara uygunluğu kontrol edilirken, denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

"GIDA ÜRÜNLERİNDEN NUMUNE ALIYORUZ"

Denetim sonrasında açıklama yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, "5999 sayılı kanun kapsamında gıda denetimi gerçekleştiriyoruz. Gıda denetimlerimizde öncelikle işletmemiz kayıtlı ve onaylı bir işletme mi ? Bizim tarafımızdan bir izlenelebilirliği var mı? İşletmede çalışan personelin hijyen eğitim belgelerini kontrol ediyoruz. Ürün bazında ise ürünlerin saklama şartlarını, son tüketim tarihlerini, hem de ürünlerin hazırlanma ortamlarını yerinde kontrol ediyoruz. Denetim esnasında ihtiyaç durumunda gıda ürünlerinden numune alarak laboratuvar ortamında analizini istiyoruz. Az önce bir işletmede et ürününden numune aldık" dedi.

"FAHİŞ FİYATA GEÇİŞ YOK!"



Fahiş fiyat konusunda denetimleri sıklaştırdıklarını dile getiren Parıldar, "İstanbul'da 136 bin gıda işletmemiz var ve bu gıda işletmelerimizde 2025 yılında yaklaşık 230 bin denetim gerçekleştirdik. 2026 Ocak ayında ise sadece gıda işletmelerinde 16 bini aşkın denetim, ithalat ve ihracatı da işin içine katarsak 20 bine yakın denetim gerçekleştirdik. Yine 2025 yılında 10 binin üzerinde işletmeye tespit etmiş olduğumuz usulsüzlüklere mevzuatı kapsamında 621 milyon liraya yakın cezai işlem uyguladık, 2026 Ocak ayı içerisinde de yaklaşık 20 bin denetimimiz içerisinde uygunsuz faaliyette bulunan 620 işletmeyle ilgili 42 milyon lirayı aşkın cezai işlem uyguladık. Sayın bakanımızın her ortamda dile getirdiği gibi gıdada toleransımız sıfır. Dolayısıyla Ramazan ayını tüketicilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıda ile idrak etmesi açısından da 800'ün üzerinde gıda kontrol görevlisi arkadaşlarımızla beraber 39 ilçemizde 7 gün 24 saat aralıksız denetimlerimize devam ediyoruz. Ürünle ilgili şüpheli bir durum düşülürse ALO 174 hattında bize ulaşabilirler. Ayrıca tüketicilerimizden gıda israfı konusunda titiz davranmalarını istiyoruz" dedi.







"9 GÜN İÇERİSİNDE BİN 384 İŞ YERİ DENETLEDİK"



Denetime katılan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe ise, "Ticaret Bakanlığı olarak Tarım İl Müdürlüğümüz ile birlikte Bağcılar'da denetimlerimize devam ediyoruz, yaklaşan Ramazan ayı öncesi denetim yapıyoruz. Ramazan ayı öncesi denetimlerimize yoğunluk verdik. 9 gün içerisinde Ticaret İl Müdürlüğü olarak İstanbul'da bin 384 iş yerini denetledik. Yaklaşık 292 bin 795 ürünü hem fiyat etiketi hem de fahiş fiyat açısından inceledik, bu incelemelerimiz sonucunda 3 bin 759 aykırılık tespit ettik. Yaklaşık 21 milyon lira civarında idari işlem uyguladık. Bazı toptan gıda firmalarımız yerel ve ulusal bazı marketlerimiz Ramazan ayı dolayısıyla bazı ürünlerde fiyatları sabit tutma ve düşürme kararı aldılar. Onları da buradan tebrik ediyoruz. Denetimlerimiz kapsamında fiyat etiketi ve fiyat değişim tarihlerini inceliyoruz. Ramazan ayı boyunca denetimlerimize devam edeceğiz" dedi.