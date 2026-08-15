İstanbul’da sahilde gizemli cisim! İncelemeye alındı!

İnsansız hava aracı olduğu değerlendirilen cismin menşei ve niteliğinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla detaylı incelenmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi. Rusya-Ukrayna savaşından kalmış olabileceği değerlendiriliyor Sahile vuran cismin Rusya-Ukrayna savaşından kalmış olabileceği değerlendirilirken, cismin ne olduğu ve nereden geldiğinin yapılacak teknik incelemenin ardından kesinlik kazanması bekleniyor. Öte yandan sahilde yürüyüş yapan vatandaşların cismi ilk fark ettikleri anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sahile vurmuş haldeki cisim yer alırken, daha sonraki görüntülerde jandarma ve ilgili ekiplerin cismi bulunduğu yerden kaldırdığı anlar görüldü.

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