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Giriş Tarihi: 15.08.2026 17:36

İstanbul’da sahilde gizemli cisim! İncelemeye alındı!

Arnavutköy Yeniköy sahilinde vatandaşlar tarafından insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Söz konusu cismin Rusya-Ukrayna savaşından kalmış olabileceği değerlendirilirken, detaylı analiz için incelemeye alındı.

İHA Yaşam
İstanbul’da sahilde gizemli cisim! İncelemeye alındı!
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Olay, Arnavutköy ilçesi Yeniköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vurmuş halde bulunan ve insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, sahilde bulunan cisim üzerinde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan ilk değerlendirmenin ardından cisim ekipler tarafından bulunduğu bölgeden kaldırıldı.

İnsansız hava aracı olduğu değerlendirilen cismin menşei ve niteliğinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla detaylı incelenmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi. Rusya-Ukrayna savaşından kalmış olabileceği değerlendiriliyor Sahile vuran cismin Rusya-Ukrayna savaşından kalmış olabileceği değerlendirilirken, cismin ne olduğu ve nereden geldiğinin yapılacak teknik incelemenin ardından kesinlik kazanması bekleniyor. Öte yandan sahilde yürüyüş yapan vatandaşların cismi ilk fark ettikleri anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sahile vurmuş haldeki cisim yer alırken, daha sonraki görüntülerde jandarma ve ilgili ekiplerin cismi bulunduğu yerden kaldırdığı anlar görüldü.

#İSTANBUL #SAHİL GÜVENLİK

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İstanbul’da sahilde gizemli cisim! İncelemeye alındı!
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