İstanbul’da sahte kimlik çetesine operasyon: 31 gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Nüfus ve Tapu Müdürlüklerine kadar uzanan yolsuzluk ve sahtecilik ağına yönelik operasyon düzenlendi.

RESMİ BELGELERLE VURGUN

Soruşturma kapsamında, çetenin Nüfus Müdürlüklerinde görev yapan bazı memurlarla kirli bir iş birliğine gittiği ortaya çıktı. Şebekenin; aranan şahıslara yakalanmamaları için yeni kimlik belgeleri sunduğu, sürücü belgesi iptal edilen veya hiç ehliyeti olmayan kişilere sahte sürücü belgesi temin ettiği, yabancı uyruklu şahıslara ise yasa dışı yollarla sahte ikamet izin belgesi sağladığı belirlendi.

GURBETÇİLERİN MALLARINA GÖZ DİKTİLER

Çetenin akıl almaz planı bununla da sınırlı kalmadı. Yurt dışında yaşayan ancak Türkiye'de taşınır veya taşınmaz mülkü bulunan vatandaşları gözüne kestiren şebeke, bu kişilerin kimlik bilgilerini ele geçirdi. Düzenledikleri sahte kimlik kartlarıyla Tapu Müdürlüklerine giden çete üyelerinin, gurbetçilerin mallarını satmaya teşebbüs ederek devasa boyutlarda haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamınsa, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen 31 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne olmak üzere toplam 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı gerçekleştirildi.

BAKAN GÜRLEK: "CAYDIRICI VE KAPSAMLI TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLECEK"

Operasyonla ilgili açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde çok daha sert, caydırıcı ve kapsamlı tedbirlerin hayata geçirileceği sinyalini verdi. Gürlek, "Devletin güvenini sarsan, görevini kötüye kullanarak suç örgütlerine alan açan her bir kamu görevlisi hakkında adli süreçleri, hukukun tanıdığı tüm imkânlar kullanılarak en ağır şekilde işletilecektir. Bu vesileyle; soruşturmayı titizlikle yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu başarıyla icra eden kahraman İstanbul Jandarma Komutanlığımızı, suç yapılanmalarının deşifre edilmesine her daim sunduğu kıymetli katkılar dolayısıyla Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızı ve emeği geçen ilgili tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Milletimizin hukuk güvenliğini, devletimizin itibarını ve kamu düzenini korumak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.