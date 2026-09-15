İstanbul’da sahte para ve altın operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Parada sahtecilik" ve "Paraya eşit değerde sahtecilik" suçlarına yönelik yürütülen geniş kapsamlı çalışmalarda bir operasyon gerçekleştirildi.





11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Piyasaya sahte para ve ziynet eşyası sürerek esnafı ve vatandaşları mağdur eden şebekeye yönelik 15 Eylül tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Küçük esnaf ile dar gelirli vatandaşların maddi kayıp yaşamasını engellemek ve toplumsal güveni korumak amacıyla gerçekleştirilen baskınlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.





SAHTE TL DOLAR VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

357 bin 400 TL sahte Türk Lirası, 500 ABD Doları sahte banknot, 15 adet 100 ABD Doları bandrolü, 2 bin 636 adet bandrollü kağıt, 6 sahte altın bilezik, sahte altın kolye, sahte tam altın ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlemler devam ediyor.