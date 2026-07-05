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Giriş Tarihi: 5.07.2026 12:14

İstanbul’da sahte pasaport operasyonu

İstanbul emniyetinin resmi belgede sahtecilik suçlarını önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında Zeytinburnu'nda bir adrese baskın düzenlendi. Yabancı uyruklu kişiler için sahte evrak düzenlediği belirlenen ve ikametinde 32 adet sahte pasaport ile ruhsatsız silahlar ele geçirilen iş yeri sahibi H.Ş., "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Silah Kanununa Muhalefet" suçlarından tutuklandı.

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
İstanbul’da sahte pasaport operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Zeytinburnu'ndaki bir iş yerinde yabancı uyruklu kişiler adına sahte pasaport düzenlendiğini tespit etti.

32 SAHTE PASAPORT ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerince 3 Temmuz tarihinde düzenlenen operasyonda, iş yeri sahibi olduğu belirlenen 56 yaşındaki H.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin iş yeri ve ikametinde yapılan aramalarda; 32 sahte olduğu değerlendirilen pasaport, 8 basıma hazır boş kimlik kartı, 5 damga ve 39 silikon mühür, kurusıkı tabanca ile kurusıkıdan dönüştürülmüş 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Temmuz'da adliyeye sevk edilen H.Ş., "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Silah Kanuna Muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul’da sahte pasaport operasyonu
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