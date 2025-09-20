İstanbul’da sanayi bölgesinde korkutan yangın: Çok sayıda araç küle döndü!

Şu an itibarıyla 51 araç ve 127 personelle olaya müdahale ediyoruz. Şu an itibarıyla 2 bin 500 metrekarelik bir alanda oluyor yangın. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Ancak depoların içinde olan kamyonlar vardı. Deponun girişini şurada gördüğünüz 2 tane de TIR'ımız vardı. Toplamda 8 yüklü kamyon ya da boşta olabilir. Deponun içinde olduğu için yanmış vaziyette.