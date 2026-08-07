İstanbul’da sıcak hava ve nem bunalttı

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası yurt genelinde de etkisini gösteriyor. İstanbul'da özellikle sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu sahil kenarlarında aldı. Sarıyer'deki Kireçburnu Sahili'nde vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, Antalya plajlarını aratmadı.

Hollanda'da yaşayan ve Türkiye'ye gelen Hasan Bozkurt, insanların sahil kenarlarına kendi sandalye ve masalarını getirdiğini belirterek, "Ben normalde eski Sarıyerliyim. Yaklaşık 20 senedir Hollanda'da yaşıyorum. Hem aile ziyareti hem tatil amaçlı İstanbul'a Sarıyer'e geldik. Yetkililere teşekkür ediyorum. Denizlerimiz çok temiz. Çoğu yer mavi bayraklı sanıyorum. İnsanlar denize giriyor. Eskiyle mukayese ediyorum. Değnekçisi olurdu, bazı yerlerde restoran sahipleri engellemeler yapıyordu. İnsanlar gönül rahatlığıyla her yerde denize giriyor. Dolayısıyla ben Türk halkını deniz kenarlarına davet ediyorum. Sahillere gelip, burada ferahlayabilirler diye düşünüyorum" diye konuştu.

İSTANBUL'UN DENİZİ DE GÜNEŞİ DE ŞİFALI

İlerlemiş yaşına rağmen denize girip çıkan vatandaşlar, İstanbul denizinin ve güneşinin şifalı olduğunu hastalandıkları zaman sahile geldiklerinde deniz suyu ve güneşiyle tedavi olduklarını söylediler.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör