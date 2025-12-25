İstanbul’da sıcaklık 0 dereceye düşecek

Meteoroloji, İstanbul için kar yağışı ve don uyarısında bulundu. Açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nin yarın soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Yağmurun, cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da ise yağışlar yerini cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yükseklerinde karla karışık yağmura bırakacak. İl genelinde pazartesi günü karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar yağışı olacak. Sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu nedenle yetkililer buzlanma ve dona karşı uyarıldı.