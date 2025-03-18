İstanbul’da sıcaklık düştü yüksek kesimlere kar yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları iki gün içinde 15 derece birden düşüş gösterdi. Yazdan kalma günlerin yaşandığı Pazar ve Pazartesinden sonra hava sıcaklığı Salı günü 15 derece birden düşüş gösterdi.

Salı günün akşam saatlerine doğru ise yaklaşık 10 derece daha sıcaklık düşüş gösterirken 4 derecelik hava sıcaklığı ile yerini yağışlı ve soğuk havaya bıraktı.

Megakent'in tamamında sağanak yağış etkili olurken, Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Başakşehir ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağdı. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırmasının beklendiği kaydedildi.