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Giriş Tarihi: 18.3.2025 19:04 Son Güncelleme: 18.3.2025 19:06

İstanbul'da sıcaklık düştü yüksek kesimlere kar yağdı

İstanbul’da hava sıcaklıklarını aniden düşmesiyle birlikte yağan yağmurun arkasından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.Hava sıcaklığı ise 26 derecelerden 4 dereceye kadar düştü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da sıcaklık düştü yüksek kesimlere kar yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları iki gün içinde 15 derece birden düşüş gösterdi. Yazdan kalma günlerin yaşandığı Pazar ve Pazartesinden sonra hava sıcaklığı Salı günü 15 derece birden düşüş gösterdi.

Salı günün akşam saatlerine doğru ise yaklaşık 10 derece daha sıcaklık düşüş gösterirken 4 derecelik hava sıcaklığı ile yerini yağışlı ve soğuk havaya bıraktı.

Megakent'in tamamında sağanak yağış etkili olurken, Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Başakşehir ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağdı. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırmasının beklendiği kaydedildi.

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İstanbul'da sıcaklık düştü yüksek kesimlere kar yağdı
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