İstanbul’da silah tamir atölyesine baskın: 1 kişi gözaltında

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul'un Ümraniye İlçesi'nde "Silah Tamir Atölyesi" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerine baskın yapıldı. Bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda; silah tamir tezgahında "Zula" olarak adlandırılan bir gizli bölme tespit edildi.

Silahları saklamak için hazırlanmış özel bölmenin yalnızca kumanda ve özel aparatla birlikte kullanıldığında "Mıknatıs" tekniğiyle açılabildiği saptandı. Yapılan aramalarda yedi ruhsatsız tabanca, altı tabanca gövdesi, 13 namlu, dört sürgü takımı, 10 namlulu üst kapak, dört boş şarjör, 85 mermi ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin aracının torpido bölümünde de "Zula" olarak kullanılan bir gizli bölme bulundu. Oradan da bir ruhsatsız silah çıktı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.