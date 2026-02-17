İstanbul’da silahlı suç örgütüne operasyon: 17 şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sancaktepe ve Çekmeköy'de faaliyet gösteren, liderliğini M.Y.nin yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.

Örgütün 'Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek', 'Kurulan örgüte üye olmak', 'Nitelikli yağma', 'Suça azmettirme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'Tehdit", 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarını işledikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, 13 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli ile sonradan yakalanan 3 kişi ve 18 yaşından küçük 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si 18 yaşından küçük 17 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan 12 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.