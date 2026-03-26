İstanbul’da siyah şapkalı hacker çetesi çökertildi! Facebook’tan 19 milyon 800 bin kişinin verilerini çalmışlar

VURGUNUN BOYUTU DUDAK UÇUKLATTI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, suç örgütünün faaliyet alanı sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp uluslararası boyuta ulaştı. Örgütün gerçekleştirdiği tespit edilen eylemler arasında banka soygunları da yer aldı. Zanlıların yurt dışında bulunan özellikle Volksbanken ve Kaaseler Sparkasse bankalardaki "uyuyan hesap" olarak tabir edilen hesaplardaki paraları bilişim hırsızlığıyla kendi hesaplarına aktardıkları, ayrıca kart kopyalama işlemleri yaptıkları belirlendi.

FACEBOOK VERİTABANINA SIZMIŞLAR

Siber çetenin Facebook veri tabanına sızarak yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel veriyi ele geçirdiği, ayrıca 10 bin 768 kişinin Instagram, Facebook ve e-posta adreslerine ait kullanıcı adı ve şifrelerini depoladıkları tespit edildi. Kamu kurumlarının veri tabanlarına erişerek vatandaşların bilgilerini çalan çetenin, "Avatar" ve "Sor Gelsin" isimli özel sorgu panelleri oluşturduğu ve bu verileri ücret karşılığında sattığı ortaya çıktı.