İstanbul’da SMA hastası çocuk için markete konulan bağış kutusu çalındı

Arnavutköy'de SMA hastası Zeynep Özinal'ın kampanyası için bir süre önce markete bağış kutusu konuldu. İş yeri sahibi, bir süre sonra bağış kutusunun çalındığını fark etti. Görüntüleri inceleyen iş yeri sahibi, müşterilerle ilgilendiği sırada kasanın yanında bulunan bağış kutusunu bir şüphelinin alıp montunun içine sakladığını tespit etti.

Şüphelinin markette kısa süre dolaştıktan sonra kutuyla birlikte kaçması görüntülerde yer aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.