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Giriş Tarihi: 19.06.2026 09:46

İstanbul’da suç örgütüne operasyon: 23 şüpheli yakalandı

İstanbul’da suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında kasten öldürme, yağma, mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarının da bulunduğu 23 ayrı eyleme ilişkin 23 şüpheli gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da suç örgütüne operasyon: 23 şüpheli yakalandı
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Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürme", "yağma", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 23 olaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Soruşturma kapsamında 19 Haziran tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere ülke genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalara ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

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#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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İstanbul’da suç örgütüne operasyon: 23 şüpheli yakalandı
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