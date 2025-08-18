Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da suç örgütüne yönelik operasyon: 10 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 18.8.2025 23:15

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen aralarında 2 avukatın da bulunduğu 14 şüpheliye operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, 10 kişi tutuklanırken, 3 şüpheli yurtdışı çıkış yasağı ve imza atmak şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 2 avukatın da bulunduğu 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti. İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun olmak üzere toplam 5 ilde düzenlenen operasyonda aralarında şüpheli Yılmaz'da bulunduğu 14 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sek edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 3 şüpheli yurtdışı çıkış yasağı ve imza atmak şartıyla serbest bırakıldı.

