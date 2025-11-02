İstanbul’da suçla mücadelede gece görüşlü, termal kameralı drone dönemi: İstanbul Emniyeti gökyüzü devriyesine başladı!

'MOTOSİKLET YA DA ARAÇ OTOMATİK OLARAK TAKİP EDİLEBİLİYOR'

Bu kapsamda yeni nesil dronlar hem gece hem gündüz operasyonlarında kullanılabilecek şekilde donatıldı. Üzerlerinde bulunan termal ve gece görüş özelliği sayesinde karanlık ortamlarda bile hareket eden şüpheliler tespit edilebiliyor. Hoparlör sistemleri ile anons yapılabiliyor, spot ışıklarıyla alan aydınlatması sağlanabiliyor. Ayrıca nesne takip sistemi sayesinde, seçilen motosiklet ya da araç otomatik olarak takip edilebiliyor. Dronların; kurşunlama olayları başta olmak üzere asayiş olayları, kural ihlalleri, hanutçuluk ve tarihi alanların korunması gibi birçok alanda aktif olarak kullanılması hedefleniyor.