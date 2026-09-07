İstanbul’da suçlulara geçit yok! 17 olay aydınlatıldı, 15 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen olayların faillerinin yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan incelemeler ve saha çalışmaları sonucunda olayları gerçekleştirdikleri belirlenen 15 şüpheli, düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

CEPHANE ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde ve bağlantılı noktalarda gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda; 5 tabanca, 1 otomatik tabanca, 1 uzun namlulu silah, 293 fişek, 1 motosiklet, 2 kask, 1 balistik yelek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüphelinin tamamı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

HER TÜRLÜ SUÇUN PEŞİNDEYİZ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşinde olduklarını belirten İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız; "Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir." dedi.