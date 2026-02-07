Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da şüphe üzerine durdurulan aracın gizli bölmesinde uyuşturucu çıktı
Giriş Tarihi: 7.02.2026 13:04

İstanbul’da şüphe üzerine durdurulan bir aracın sis farlarını yakıp vitesi Manuel’e alan ve araç sabitleme tuşuna basan polisler, araçtaki gizli bölmeye ulaştı. Torpido bölümünün üst kısmındaki gizli bölmede satışa hazır halde 179,8 gram Kokain maddesi ve 42,3 gram Marihuana maddesi bulundu. İki kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

İstanbul Polisi, Bakırköy İlçesi'ne bağlı Cevizlik Mahallesi'ndeki uygulamalarda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü H.A. (32) ve yanında bulunan A.B.'nin (29) farklı suçlardan kayıtlarının olduğu tespit edildi. İki kişinin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta detaylı arama yapan polisler "Zula" olarak adlandırılan ve özel bir mekanizma ile çalışan bir gizli bölme buldu.

Aracın sis farlarını açıp, vitesi Manuel'e alan ve araç sabitleme tuşuna basan polisler, aracın torpido bölümünün üst kısmındaki gizli bölmeyi açtı. Gizli bölme içerisinde satışa hazır halde 179,8 gram Kokain maddesi ve 42,3 gram Marihuana maddesi ele geçirildi. Araçtaki iki kişi gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen iki kişi de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

