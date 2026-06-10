Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da taksi skandalı: Taksimetre açmayıp turistten 4 bin 300 TL istedi! Şoföre ceza yağdı
Giriş Tarihi: 10.06.2026 22:21 Son Güncelleme: 10.06.2026 22:31

İstanbul'da taksi skandalı: Taksimetre açmayıp turistten 4 bin 300 TL istedi! Şoföre ceza yağdı

Arnavutköy'den aldığı turist yolcuyu taksimetre açmadan götüren ve fazla ücret talep eden taksiciye 140 bin 500 lira para cezası kesildi, ehliyeti 60 gün süreyle geri alınarak aracı da trafikten men edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A, "dolandırıcılık" suçundan dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.

AA
İstanbul’da taksi skandalı: Taksimetre açmayıp turistten 4 bin 300 TL istedi! Şoföre ceza yağdı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ticari taksi sürücüsünün taksimetre açmadan turist yolcuyu taşıdığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

FAZLA ÜCRETE İTİRAZ ETTİ

Yapılan incelemede, Arnavutköy'den aldığı turisti Fatih'e götüren taksicinin yolculuk esnasında taksimetreyi açmadığı ve yolcudan yüksek ücret talep ettiği tespit edildi. Turist yolcunun 4 bin 300 lira ücret talep edilmesi üzerine itiraz ettiği anlaşıldı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kimliği tespit edilen taksi sürücüsü F.A. (31) sevk ve idaresindeki ticari taksiyle birlikte yakalandı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Polis merkezine götürülen taksi sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun "taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak" ile "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden toplam 140 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, ceza puanını aşması nedeniyle sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan F.A'nın, aracı trafikten men edildi, "ticari taksi sürücü kartı" da iptal edilmek üzere ilgili kuruma bilgi verildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A, "dolandırıcılık" suçundan dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.

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İstanbul'da taksi skandalı: Taksimetre açmayıp turistten 4 bin 300 TL istedi! Şoföre ceza yağdı
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