İstanbul’da taksi ücretine zam talebi İBB’ye sunuldu! Asgari ücreti bahane edip, yüzde 30 istediler

Asgari ücrete zam oranının belli olmasının hemen ardından İstanbul'da taksi ücretine zam yapılması için harekete geçildi. Asgari ücretin 2026 yılında yüzde 27 artışla 28 bin 70 TL 50 kuruşa yükselmesini gerekçe gösteren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksimetreye en az yüzde 30 zam talebiyle İBB'ye başvurduklarını açıkladı.

"EN AZ YÜZDE 30 ZAM YAPILMALI"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Zam talebimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne verdik. Gelir-gider hesaplamalarımızı da verdik ama bir oran hakkında konuşmadık. İşi sürdürülebilirlik açısından; enflasyon, asgari ücret, gelir-gider hesaplamaları göz önüne alınarak bir zam talebinde bulunduk. Bizim zam talebimiz en az yüzde 30 oranında. Beklentimiz daha fazla ancak en az yüzde 30 zam olabilir." ifadelerini kullandı.