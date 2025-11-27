İstanbul’da tarihi eser kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul İmar Suçları soruşturma bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kültür ve tabiat varlıklarının izinsiz olarak satışını yaptığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

286 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

8 şüpheliye ait olduğu tespit edilen 9 ikamet ve 3 iş yeri adresinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan arama neticesinde, çeşitli ebat ve boyutlarda Yunan, Roma ve Osmanlı İmparatorluk dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 286 adet eser ve obje ele geçirildi.

7 GÖZALTI

Eserlere ve objelere el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyette ifade işlemlerinin devam ettiği, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.