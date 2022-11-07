Tarihi eserlerden söküldüğü saptanan ahşap döşemeler, sırlı ve sırsız seramikler, cam ve billur parçalar, ferman ile beratlara el konuldu.

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: Yüzlerce tarihi eser ele geçirildi | Video

İş yerinin sahibi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda toplam bin 638 adet tarihi eser ve satışı yasak olan beş adet yabani hayvan derisi ele geçirildi.