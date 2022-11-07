Video Yaşam İstanbul'da tarihi eser operasyonu: Yüzlerce tarihi eser ele geçirildi | Video
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: Yüzlerce tarihi eser ele geçirildi | Video

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: Yüzlerce tarihi eser ele geçirildi | Video

07.11.2022 | 11:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında Ece Erken dinlendi | Video 01:56
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında Ece Erken dinlendi | Video 07.11.2022 | 12:14
Polis aracı yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarptı! Kaza anı kamerada | Video 02:50
Polis aracı yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarptı! Kaza anı kamerada | Video 07.11.2022 | 12:04
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’ten otobüs kazası açıklaması! 2 ölü, 10’u ağır 40 yaralı | Video 03:49
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten otobüs kazası açıklaması! 2 ölü, 10'u ağır 40 yaralı | Video 07.11.2022 | 11:54
Kumar baskınında dolabın içine saklandı: Jandarma sürpriz diyerek dolabı açtı | Video 01:08
Kumar baskınında dolabın içine saklandı: Jandarma "sürpriz" diyerek dolabı açtı | Video 07.11.2022 | 11:50
Adana’da görenleri hayrete düşüren anlar kamerada... İki grup sokak ortasında birbirlerine havai fişek attı! | Video 00:26
Adana'da görenleri hayrete düşüren anlar kamerada... İki grup sokak ortasında birbirlerine havai fişek attı! | Video 07.11.2022 | 11:49
Manisa Kula’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:55
Manisa Kula'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 20.09.2022 | 01:22
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Kasım 2022 Pazartesi atv izle! | Video 10:48
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Kasım 2022 Pazartesi atv izle! | Video 07.11.2022 | 11:04
İstanbul Kağıthane’de kan donduran anlar kamerada: Merdivenlerden “annem” diye feryat ederek indi | Video 04:56
İstanbul Kağıthane'de kan donduran anlar kamerada: Merdivenlerden “annem” diye feryat ederek indi | Video 07.11.2022 | 10:50
İstanbul’da tarihi eser operasyonu: Yüzlerce tarihi eser ele geçirildi | Video 01:03
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: Yüzlerce tarihi eser ele geçirildi | Video 07.11.2022 | 11:15
FETÖ’nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına darbe | Video 00:14
FETÖ’nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına darbe | Video 07.11.2022 | 11:09
Şehidin son videosu yürekleri parçaladı: Bugün son görüntülerimiz olacak, cennete davetliyiz | Video 00:15
Şehidin son videosu yürekleri parçaladı: "Bugün son görüntülerimiz olacak, cennete davetliyiz" | Video 07.11.2022 | 11:09
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Zehir taciri suçüstü yakalandı | Video 00:18
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Zehir taciri suçüstü yakalandı | Video 07.11.2022 | 11:08
Beylikdüzü’ndeki AVM’de yumruklu kavga | Video 00:09
Beylikdüzü'ndeki AVM'de yumruklu kavga | Video 07.11.2022 | 10:25
Ümraniye ve Bağcılar’da yol kapatıp asker eğlencesi düzenlediler | Video 01:05
Ümraniye ve Bağcılar'da yol kapatıp asker eğlencesi düzenlediler | Video 07.11.2022 | 10:25
Hasta almaya gelen 3 sağlık çalışanına sopalarla saldırdılar | Video 02:36
Hasta almaya gelen 3 sağlık çalışanına sopalarla saldırdılar | Video 07.11.2022 | 10:25
İstanbul’da maganda dehşeti kamerada! Yurtdışından gelip baldızının düğününde ateş açtı | Video 01:16
İstanbul’da maganda dehşeti kamerada! Yurtdışından gelip baldızının düğününde ateş açtı | Video 07.11.2022 | 10:31
İstanbul’da 11 ayda 148 bin yabancı hakkında işlem yapıldı | Video 01:24
İstanbul'da 11 ayda 148 bin yabancı hakkında işlem yapıldı | Video 07.11.2022 | 10:12
Bursa’da kaza sonrası çıkan kavga kamerada | Video 01:45
Bursa'da kaza sonrası çıkan kavga kamerada | Video 07.11.2022 | 10:08
Maltepe’de sürücülerin yol ortasındaki yumruklu kavgası kamerada | Video 00:34
Maltepe'de sürücülerin yol ortasındaki yumruklu kavgası kamerada | Video 07.11.2022 | 09:36
FETÖ terör örgütünün Kara kuvvetleri yapılanmasına 4 ilde eş zamanlı operasyon | Video 00:51
FETÖ terör örgütünün Kara kuvvetleri yapılanmasına 4 ilde eş zamanlı operasyon | Video 07.11.2022 | 09:34

İstanbul’da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Batılılaşma Dönemi Osmanlı, Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemleri’ne ait bin 638 adet tarihi eser ele geçirildi. Sultan Abdülmecit Tuğralı Vakfiye de bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

"Tarihi Eser" operasyonunu İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Beşiktaş İlçesi'nde bulunan bir iş yerine baskın yapıldı. Adreste Batılılaşma Dönemi Osmanlı, Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemleri'ne ait tarihi eserler ele geçirildi.

Tarihi eserlerden söküldüğü saptanan ahşap döşemeler, sırlı ve sırsız seramikler, cam ve billur parçalar, ferman ile beratlara el konuldu. İş yerinin sahibi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda toplam bin 638 adet tarihi eser ve satışı yasak olan beş adet yabani hayvan derisi ele geçirildi.

Operasyonda ahşap sandık kapakların, halı ve kilimlerin, ikonaların, bakır ibrik ve sürahilerin, tepsilerin, bakır parçaların, çini parçalarının, hat levhaların, seramik objelerin ve bir adet Sultan Abdülmecit Tuğralı Vakfiye'nin de ele geçirildiği belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA