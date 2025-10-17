Video Yaşam Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan iyi haber geldi | Video
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan iyi haber geldi | Video

Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan iyi haber geldi | Video

17.10.2025 | 14:25

İstanbul'da yaşanan fırtına sonucu devrilen ağacın altında kalıp ağır yaralanan 27 yaşındaki İbrahim Yıldız 2 aydır komadaydı. Genç oyuncudan iyi haber geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu İbrahim Yıldız’dan iyi haber geldi | Video 02:33
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan iyi haber geldi | Video 17.10.2025 | 14:25
Ankara’da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video 03:55
Ankara'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video 17.10.2025 | 14:06
Sakarya merkezli 8 ilde sahte borsa dolandırıcılığı: 13 tutuklama | Video 00:33
Sakarya merkezli 8 ilde sahte borsa dolandırıcılığı: 13 tutuklama | Video 17.10.2025 | 12:07
Bungalov faciasında 6 kişinin ölümüne neden olan işletme sahibinin savunması acılı aileleri çileden çıkardı | Video 00:44
Bungalov faciasında 6 kişinin ölümüne neden olan işletme sahibinin savunması acılı aileleri çileden çıkardı | Video 17.10.2025 | 11:52
Kayınpederini bıçakla yaraladı, camdan küfürler savurdu! | Video 06:55
Kayınpederini bıçakla yaraladı, camdan küfürler savurdu! | Video 17.10.2025 | 11:40
Kızı akran zorbalığına uğrayan anne konuştu: Evladımı kaybetmek istemiyorum | Video 04:47
Kızı akran zorbalığına uğrayan anne konuştu: "Evladımı kaybetmek istemiyorum" | Video 17.10.2025 | 11:23
Tekme tokat darbettiler; çöplerin üzerinde dövmeye devam ettiler! O anlar kamerada | Video 00:32
Tekme tokat darbettiler; çöplerin üzerinde dövmeye devam ettiler! O anlar kamerada | Video 17.10.2025 | 11:15
Markette çocuğunu acımasızca tekmeleyen baba adliyeye sevk edildi: Ani sinir patlamasıyla vurdum, pişmanım | Video 00:48
Markette çocuğunu acımasızca tekmeleyen baba adliyeye sevk edildi: "Ani sinir patlamasıyla vurdum, pişmanım" | Video 17.10.2025 | 10:46
Evden çıkmayan telefon bağımlısı genç; 3 yıl sonra ilk kez duş alıp, tıraş oldu! | Video 11:15
Evden çıkmayan telefon bağımlısı genç; 3 yıl sonra ilk kez duş alıp, tıraş oldu! | Video 17.10.2025 | 10:38
Mersin’de sosyal medyadan dolandıran şebeke çökertildi: 5 tutuklama | Video 01:18
Mersin'de sosyal medyadan dolandıran şebeke çökertildi: 5 tutuklama | Video 17.10.2025 | 09:36
Kim Milyoner Olmak İster’de ‘risk almayı seven bir insanım’ dedi! Bakın 200 bin TL’lik o soruda ne karar verdi! 04:27
Kim Milyoner Olmak İster'de ‘risk almayı seven bir insanım’ dedi! Bakın 200 bin TL’lik o soruda ne karar verdi! 16.10.2025 | 23:04
İzmir’de freni boşalan kamyon duvarı yıkıp eve böyle girdi | Video 03:27
İzmir'de freni boşalan kamyon duvarı yıkıp eve böyle girdi | Video 16.10.2025 | 16:24
Adıyaman’da 2 grubun sopa, tekme ve yumruklu kavgası kamerada | Video 00:55
Adıyaman'da 2 grubun sopa, tekme ve yumruklu kavgası kamerada | Video 16.10.2025 | 15:54
Genç Fenerbahçelilerin tribün lideri Cem Gölbaşı’na 6 yıl 10 ay hapis cezası | Video 05:46
Genç Fenerbahçelilerin tribün lideri Cem Gölbaşı’na 6 yıl 10 ay hapis cezası | Video 16.10.2025 | 15:52
Çekmeköy’de otobüsün çarptığı kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı | Video 01:51
Çekmeköy'de otobüsün çarptığı kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı | Video 16.10.2025 | 15:52
Beylikdüzü’nde metrobüs köprüsünde yürüyen merdivende yangın çıktı | Video 01:55
Beylikdüzü'nde metrobüs köprüsünde yürüyen merdivende yangın çıktı | Video 16.10.2025 | 15:25
Antalya’da sahte pasaportla 24 milyon liralık arsa vurgunu: 6 gözaltı | Video 01:00
Antalya'da sahte pasaportla 24 milyon liralık arsa vurgunu: 6 gözaltı | Video 16.10.2025 | 15:24
Merve’yi darbeden eski sevgilisi, öncesinde telefonuna el koymuş | Video 03:45
Merve'yi darbeden eski sevgilisi, öncesinde telefonuna el koymuş | Video 16.10.2025 | 14:26
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar’ın avukatı çekildi | Video 02:12
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı çekildi | Video 16.10.2025 | 13:31
Kız arkadaşının ağabeyi ve kuzenleri tarafından bıçaklandı | Video 00:58
Kız arkadaşının ağabeyi ve kuzenleri tarafından bıçaklandı | Video 16.10.2025 | 13:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY