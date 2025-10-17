Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan iyi haber geldi | Video
17.10.2025 | 14:25
İstanbul'da yaşanan fırtına sonucu devrilen ağacın altında kalıp ağır yaralanan 27 yaşındaki İbrahim Yıldız 2 aydır komadaydı. Genç oyuncudan iyi haber geldi.
