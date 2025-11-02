Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da tepki çeken görüntü! Babası yaşındaki meslektaşına tokat attı
Giriş Tarihi: 2.11.2025 14:04 Son Güncelleme: 2.11.2025 14:16

İstanbul'da tepki çeken görüntü! Babası yaşındaki meslektaşına tokat attı

Başakşehir'de genç taksici, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kendisinden yaşça büyük taksi sürücüsüne tokat attı. Olay, vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki taksici arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine genç taksici, yaşça kendisinden büyük olan taksiciye tokat attı. Yaşanan arbede çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de taksiciden meslektaşına tokatlı saldırı kamerada | Video

Görüntülere şahsın, diğer taksiciye tokat attığı ve çevredekilerin şaşkınlıkla olayı izlediği anlar yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

