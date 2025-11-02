Başakşehir'de taksiciden meslektaşına tokatlı saldırı kamerada | Video 02.11.2025 | 14:07 Başakşehir’de genç taksici, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kendisinden yaşça büyük taksi sürücüsüne tokat attı. Olay, vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki taksici arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç taksici, yaşça kendisinden büyük olan taksiciye tokat attı. Yaşanan arbede çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülere şahsın, diğer taksiciye tokat attığı ve çevredekilerin şaşkınlıkla olayı izlediği anlar yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.