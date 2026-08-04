İstanbul’da termometreler 30 dereceyi aştı!

Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşayan İstanbul'da, yüksek nem oranıyla birleşen sıcak hava bunaltıcı anlar yaşatıyor. Kent genelinde termometreler 30 derecenin üzerini gösterirken, sıcaktan kaçmak ve rahat bir nefes almak isteyen vatandaşların ilk tercihi İstanbul Boğazı oldu. İstanbul'u etkisi altına alan bunaltıcı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar Bebek Sahili'nde denize girerek serinlerken, denize kıyısı olmayan Taksim'de ise halk Gezi Parkı'ndaki gölgelik alanlara ve süs havuzlarına yöneldi.

Özellikle Beşiktaş'ın uğrak noktalarından biri olan Bebek Sahili, sıcaktan bunalanların buluşma noktası haline geldi. Hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen her yaştan İstanbullu, kendilerini Boğaz'ın serin sularına bırakarak serinlemeye çalıştı. Sahilde yaşanan yoğunluk Antalya sahillerini aratmadı. Sahil şeridi boyunca yürüyüş yapanların yanı sıra, yanlarında getirdikleri sandalyelerle ağaç gölgelerinde serinleyen ve denizin tadını çıkaran vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

HAFTASONUNA KADAR SICAKLAR 35 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK

Uzmanın tahminlerine göre, şehirdeki kavurucu sıcak hava dalgası çarşamba günü itibarıyla hissedilir biçimde yükselecek. Hafta ortasında 33 dereceyi görecek olan hava sıcaklığının cuma gününe dek 35 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıktaki bu yükselişe ek olarak havadaki bağıl nem oranının da %90 ile %95 seviyelerine çıkması, hissedilen sıcaklığı çok daha bunaltıcı bir boyuta götürecek.

HAFTA BOYUNCA YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklığı, yurt genelinde hafta boyunca mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanları tarafından yapılan açıklamada 4 gün boyunca yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediği belirtildi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Toroslar mevkiinde kısa süreli gök gürültülü sağanakların etkili olacağını sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer mevsim normallerinin birkaç derece üzerine çıkacağı kaydedildi. Pazar günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Toroslar mevkisinde yağış beklendiği , Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında da pazar günü için kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişi görülebileceği belirtildi.

Üç büyükşehirde hafta boyunca az bulutlu açık havanın etkili olacağı İstanbul'da perşembe günü kuzey kıyılarında ise kısa süreli yerel yağış geçişleri görülebileceği kaydedildi. Sıcaklıklara baktığımızda ise Ankara ve İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar 33 ila 34 derece civarında, İzmir'de ise 36 ila 38 derece bandında seyredecek bilgisini verdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör