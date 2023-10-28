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Giriş Tarihi: 28.10.2023 10:16

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 7 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon: 7 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan çalışmalarda örgüt bağlantıları saptanan ve ülke açısından da tehdit oluşturdukları değerlendirilen kişilere yönelik 6 ilçede 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda, 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde kaldıkları belirlenen ve ülkeye yasadışı yollarla giren 12 yabancı uyruklu kişi ise sınır dışı edilmesi için geri gönderme merkezlerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 7 şüpheli yakalandı
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