İstanbul’da Tıp Kongresi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Türkiye'nin ilk ve en büyük Ortomoleküler Tıp Kongresi İstanbul'da yapılacak. 12-13 Eylül'de Renaissance Polat İstanbul Hotel'de düzenlenecek kongre, "From Molecules to Medicine (Moleküllerden Tıbba)" vizyonuyla gerçekleştiriliyor. Uluslararası Ortomoleküler Tıp Derneği (ISOM) iş birliğiyle düzenlenen kongre hücresel sağlık, longevity bilimi, kök hücre ve peptitler, mikrobiyota ve mitokondri sağlığı alanlarındaki gelişmeleri ele alacak. Etkinliğe 8 ülkeden 20'den fazla uluslararası uzman katılacak.