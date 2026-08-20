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Giriş Tarihi: 20.08.2026 15:33

İstanbul’da toplu taşımaya sıkı denetim: 80 binden fazla araca ceza

İstanbul’da toplu taşıma araçlarına yönelik trafik denetimlerinde on binlerce araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı belirlenen 82 binden fazla araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da toplu taşımaya sıkı denetim: 80 binden fazla araca ceza
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, toplu taşıma araçlarına yönelik 1 Ocak-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 6 bin 819 Özel Halk Otobüsü ile 216 bin 787 minibüs kontrol edildi.

BİNLERCE ARACA CEZA YAZILDI

Denetimlerde kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen 3 bin 692 Özel Halk Otobüsü ile 78 bin 890 minibüs ve sürücüsü hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında idari para cezası uygulandı.

DENETİMLER SÜRECEK

Ekiplerin İstanbul genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

#İSTANBUL

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İstanbul’da toplu taşımaya sıkı denetim: 80 binden fazla araca ceza
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