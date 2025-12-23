İstanbul’da trafik resmen durdu! Yoğunluk yüzde 90’a ulaştı

Kent genelinde, iş çıkış saati ve yağmurun etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu oluştu.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90
İBB trafik yoğunluğu haritasına göre, İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu her iki yakada da yüzde 90'a çıktı.
HER YER KİLİT
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yönü çıkışından başlayan trafik, TEM Otoyolu boyunca Ümraniye sapağına kadar devam ediyor. D-100 kara yolu Kartal mevkisi Kadıköy yönünde yoğunluk yaşanırken, Altunizade-Ataşehir arasında trafik yoğun şekilde ilerliyor. TEM Otoyolu Kurtköy Çamlıca Gişeleri'nde trafik ağır seyrediyor.
AVRUPA YAKASI'NDA SÜRÜCÜLER DURDU
Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Haliç Köprüsü, Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar Ankara istikametinde, TEM Otoyolu Hasdal, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TEM KATILIM ÇOK YOĞUN
Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM Otoyolu katılım yolları ve Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da trafik ağır ilerliyor.
İKİ YÖNLÜ YOĞUNLUK
D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinde de her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanırken, Haramidere Beylikdüzü istikametinde trafik yavaş seyrediyor.
TOPLU ULAŞIMDA DURAKLAR KALABALIK
Kentte, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında ve aktarma noktalarında da kalabalık oluştu.