Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da uçuşlara kar engeli! 38 sefer iptal edildi
Giriş Tarihi: 18.01.2026 17:46

İstanbul'da uçuşlara kar engeli! 38 sefer iptal edildi

İstanbul’da devam eden olumsuz hava koşulları hava trafiğini de etkiledi. Meteoroloji’den peş peşe gelen uyarıların ardından AJet, 19 Ocak 2026 tarihli bazı seferlerini iptal ettiklerini duyurdu. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda çok sayıda uçuşun yapılamayacak olması nedeniyle yolcular, uçuş durumlarını kontrol etmek için havayolu şirketlerinin resmi internet sitelerine ve mobil uygulamalarına yöneldi. Peki, Uçuşlar iptal mi, 12 Ocak THY, AJet uçak seferleri iptal mi, ertelendi mi? İşte iptal olan uçak seferleri...

İstanbul’da uçuşlara kar engeli! 38 sefer iptal edildi
  • ABONE OL

İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları sonrası AJet tarafından uçuş iptali açıklaması geldi. Çok sayıda sefer iptal edilirken, yolcular uçuş durumlarını kontrol etmek için havalimanlarına ve hava yolu şirketlerine yöneldi. Peki, Uçuşlar iptal mi, 19 Ocak THY, AJet uçak seferleri iptal mi, ertelendi mi? İşte, iptal olan uçak seferleri...

Olumsuz hava koşulları nedeniyle AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan kalkış ve varışlı 38 seferin iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 18 -19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da uçuşlara kar engeli! 38 sefer iptal edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz