İstanbul’da uçuşlara kar engeli! 38 sefer iptal edildi

İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları sonrası AJet tarafından uçuş iptali açıklaması geldi. Çok sayıda sefer iptal edilirken, yolcular uçuş durumlarını kontrol etmek için havalimanlarına ve hava yolu şirketlerine yöneldi. Peki, Uçuşlar iptal mi, 19 Ocak THY, AJet uçak seferleri iptal mi, ertelendi mi? İşte, iptal olan uçak seferleri...
Olumsuz hava koşulları nedeniyle AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan kalkış ve varışlı 38 seferin iptal edildiğini açıkladı.
Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 18 -19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi.