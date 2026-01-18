İstanbul’da uçuşlara kar engeli! 38 sefer iptal edildi

İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları sonrası AJet tarafından uçuş iptali açıklaması geldi. Çok sayıda sefer iptal edilirken, yolcular uçuş durumlarını kontrol etmek için havalimanlarına ve hava yolu şirketlerine yöneldi. Peki, Uçuşlar iptal mi, 19 Ocak THY, AJet uçak seferleri iptal mi, ertelendi mi? İşte, iptal olan uçak seferleri...