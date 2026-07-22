İstanbul’da uluslararası narkotik operasyonu! Almanya'nın aradığı firari Sarıyer'de yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede aranan suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarda Almanya makamları tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçu kapsamında kırmızı bültenle aranan ve ülkesine iadesi talep edilen O.Y.'nin (39) İstanbul'da saklandığı tespit edildi.

SARIYER'DE LÜKS ADRESE BASKIN

Narkotik polisi tarafından yapılan fiziki ve teknik takipler sonucunda şüpheli O.Y.'nin Sarıyer'de adresi belirlendi. 22 Temmuz günü söz konusu adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla, uluslararası firari şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLECEK

Gözaltına alınan O.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, hakkındaki adli süreç ve Almanya'ya iade işlemleri kapsamında Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör