Giriş Tarihi: 28.8.2025 10:08 Son Güncelleme: 28.8.2025 10:15

İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon

İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 847 bin 600 adet uyuşturucu hap ve 290 kilogram ham madde ele geçirildi. Operasyonda kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Zeytinburnu ve Sarıyer'de uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 847 bin 600 adet uyuşturucu hap ile yaklaşık 5 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek 290 kilogram ham madde ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 2 şüpheli tutuklandı.

SON 3 GÜNDE 2 MİLYON 350 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Son 3 günde İstanbul ve Konya'da yaklaşık 2 milyon 350 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gençler geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini
en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." İfadelerini kullandı.

