İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 3 ilçede kilolarca zehir ele geçirildi: 7 gözaltı

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda biri çocuk olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda 116 kilo 390 gram metamfetamin, 34 kilo 800,5 gram skunk, 249 sentetik ecza hapı, 10 gram afyon sakızı, 39 kilo 700 gram kimyasal katkı maddesi, uyuşturucu madde imalinde kullanılan çeşitli malzeme ve aparatlar, 8 hassas terazi, 2 tabanca, 34 fişek ile 3 bin 200 lira ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video