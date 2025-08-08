İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçuna yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Cibali Mahallesi Şeyh İlahi Sokak'ta durdurdukları şüpheliler E.Ö. ve M.Ş'nin taşımış oldukları çuval içerisinde 45 bin 650 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu değerlendirilen kapsülü ele geçirdi.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu kapsüllerin Nişanca Mahallesi Katip Mektebi Sokak'ta bulunan imalathanede üretildiğini tespit ederek buraya operasyon düzenledi. Operasyonda, 82 kilogram uyuşturucu hap, 5 milyon 120 bin uyuşturucu üretebilecek 256 kilogram ham madde, 29 kilogram boş kapsül, 2 kompresör, 1 hap dolum makinası, 1 elektronik terazi, 8 bin 700 boş plastik kutu, 3 bin 700 boş plastik kapağı ele geçirildi.

4 GÖZALTI

İmalathanede bulunan Suriye uyruklu E.E. gözaltına alındı. Ayrıca iş yerini kiralayan S.T. ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler E.E, M.Ş, E.Ö ve S.T'nin işlemleri sürüyor.