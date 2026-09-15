İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Araçta varillerce madde ele geçirildi

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şebekelere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında narkotik polisi, 14 Eylül tarihinde Bayrampaşa'da takibe alınan bir araca baskın düzenledi. Araçta yapılan detaylı aramalarda variller içerisinde saklanmış 486 kilo 450 gram Pregabalin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonun ilk ayağında 1 şüpheli gözaltına alındı.



SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ 3 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Ele geçirilen uyuşturucunun ardından operasyonun seyrini genişleten polisler, olayla bağlantılı olduğunu tespit ettiği 3 şüpheliyi daha düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalayarak gözaltına aldı. Son hamleyle birlikte gözaltına alınan toplam şüpheli sayısı 4'e yükseldi. Yakalanan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem başlatıldı.